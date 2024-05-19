Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Группа «Звери» провела концерт с усиленной охраной

Группа «Звери» выступила с усиленной охраной на концерте в Челябинске

close
100%
Global Look Press

Группа «Звери» выступили на концерте в Челябинске с усиленной охраной. Об этом сообщает 74.ru.

Мероприятие прошло в ледовой арене «Трактор» в рамках юбилейного тура «20 лет. Для тебя». Как отмечает издание, на площадке были введены усиленные меры безопасности.

1 мая стало известно, что во время концерта в Тюмени 30 апреля солиста группы «Звери» Романа Билыка покусала фанатка. Очевидец рассказал, что девушка «выскочила» на сцену и повисла на артисте в прыжке. Мужчина также отметил, что охрана еле оттащила неизвестную, которая «или поцарапала, или укусила» артиста.

После произошедшего концерт прервали, на сцене выключили свет, и музыканты ушли. Через несколько минут концерт продолжился — солист исполнил финальную песню и спустился вниз к фанатам.

В том же месяце тюменцы, посетившие концерт группы «Звери», пожаловались на несовершенства площадки. Они рассказали, что на концерте были слишком узкие проходы, из-за которых образовалась давка.

Известно, что депутат Законодательного собрания города Константин Чебыкин обратился к прокурору Санкт-Петербурга Виктору Мельнику с просьбой запретить выступление «Зверей». По его словам, солист группы Роман Билык неоднократно критиковал решение российских властей начать специальную военную операцию на Украине. Однако 22 августа Рома Зверь отправился в горячую точку, чтобы спеть перед российскими солдатами.

Ранее концерт «Любэ» в Сургуте оказался под угрозой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами