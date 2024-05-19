Группа «Звери» провела концерт с усиленной охраной

Группа «Звери» выступили на концерте в Челябинске с усиленной охраной. Об этом сообщает 74.ru.

Мероприятие прошло в ледовой арене «Трактор» в рамках юбилейного тура «20 лет. Для тебя». Как отмечает издание, на площадке были введены усиленные меры безопасности.

1 мая стало известно, что во время концерта в Тюмени 30 апреля солиста группы «Звери» Романа Билыка покусала фанатка. Очевидец рассказал, что девушка «выскочила» на сцену и повисла на артисте в прыжке. Мужчина также отметил, что охрана еле оттащила неизвестную, которая «или поцарапала, или укусила» артиста.

После произошедшего концерт прервали, на сцене выключили свет, и музыканты ушли. Через несколько минут концерт продолжился — солист исполнил финальную песню и спустился вниз к фанатам.

В том же месяце тюменцы, посетившие концерт группы «Звери», пожаловались на несовершенства площадки. Они рассказали, что на концерте были слишком узкие проходы, из-за которых образовалась давка.

Известно, что депутат Законодательного собрания города Константин Чебыкин обратился к прокурору Санкт-Петербурга Виктору Мельнику с просьбой запретить выступление «Зверей». По его словам, солист группы Роман Билык неоднократно критиковал решение российских властей начать специальную военную операцию на Украине. Однако 22 августа Рома Зверь отправился в горячую точку, чтобы спеть перед российскими солдатами.

Ранее концерт «Любэ» в Сургуте оказался под угрозой.