Установлена личность угрожающего взорвать бомбу в банке Киева

Полицейские установили личность угрожающего взорвать бомбу в банке Киева. Об этом сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

«Лицо, угрожающее террористическим актом, является гражданин Узбекистана — Каримов Сухроб Рахманович», — написал Геращенко.

Он добавил, что это психически нестабильный человек, «судя по его соцсетям».

Замглавы украинского МВД отметил, что правоохранители еще не знают, насколько серьезны намерения Каримова и действительно ли у него есть взрывчатка.

На данный момент выработана стратегия переговоров, введен в действие план спецоперации ''Бумеранг ''.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры с мужчиной, который находится в помещении банка внутри бизнес-центра «Леонардо» и утверждает, что у него в рюкзаке бомба.

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