ФСБ задержала 42 подпольных оружейника в 12 регионах России
В России пресекли деятельность 22 подпольных мастерских по модернизации оружия, оснащенные 3D-принтерами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«В 12 регионах пресечена деятельность 42 лиц, причастных к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги, изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту в различных субъектах страны», — рассказали в ФСБ.
Всего была пресечена деятельность 22 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов. В мастерских было специализированное оборудование, в том числе 3D-принтеры и станки с числовым программным управлением.
Спецоперация проводилась в Москве, Подмосковье, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Чечне, Красноярском крае, Амурской, Липецкой, Воронежской, Ростовской, Иркутской и Кемеровских областях.
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