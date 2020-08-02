В Росгвардии рассказали о конфликте с десантниками в Москве

Сотрудники Росгвардии пресекли нарушение общественного порядка в московском Парке Горького во время празднования Дня Воздушно-десантных войск, рассказали в ведомстве, комментируя конфликт между десантниками и росгвардейцами. Об этом сообщает РИА «Новости».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности зачинщиков беспорядков, заявили в Росгвардии.

Ранее стало известно, что бывшие десантники, празднующие день ВДВ в столичном Парке Горького, подрались с сотрудниками Росгвардии. Также сообщалось, что потасовка произошла после того, как правоохранители попросили бывших десантников «вести себя скромнее и не размахивать флагом ВДВ, мешая окружающим».

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