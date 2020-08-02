Сафронова перевели в камеру к подозреваемому в терроризме

После отрицательного теста на коронавирус подозреваемого в госизмене Ивана Сафронова перевели в камеру в СИЗО «Лефортово» к иностранному гражданину, которого подозревают в экстремизме и терроризме. Об этом «Интерфаксу» сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

«Ивана перевели из карантина в обычную камеру, поскольку коронавирус у него не подтвердился. Теперь он находится в камере с подозреваемым в экстремизме и терроризме, это иностранный гражданин, мусульманин, отношения у них ровные», — сказала Литвинович.

По словам Литвинович, новый сосед Сафронова мог находиться в карцере за драку, что вызывает у нее беспокойство.

«Он очень конфликтный человек, поэтому если это действительно он, а описание совпадает, то это нехорошо», — добавила член ОНК.

Литвинович отметила, что договорилась с Сафроновым «вернуться к этому вопросу» через неделю.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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