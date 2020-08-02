В Таиланде при крушении парома шесть человек пропали без вести

В Таиланде в провинции Сураттхани при крушении парома шесть человек пропали без вести, сообщила компания-оператор Raja Ferry Port.

«Поиски шести человек еще продолжаются, у нас остается надежда найти их, отправив лодку утром», — сообщила компания.

Отмечается, что команда дайверов определит причины аварии.

По предварительным данным, крушение произошло в пяти милях от берега из-за сильных ветра и волн. На борту находились 12 членов экипажа и четыре пассажира, шестеро из них спасены.

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