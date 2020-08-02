Врач посоветовала витамины, которые нужно принимать после COVID-19

Кандидат медицинских наук, кардиолог Татьяна Рыбка перечислила витамины, которые нужно употреблять людям, переболевшим COVID-19. Об этом она рассказала в интервью «Российской газете».

По ее словам, в случае если недомогание остается и после излечения от коронавируса нового типа, то нужно принимать витамин Д и витамины группы B.

Кроме того, врач рекомендует соблюдать режим труда и отдыха, а также больше гулять.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 17 млн, за все время от коронавируса умерли более 670 тысяч человек.

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