В России ликвидировали 41 лесной пожар за сутки
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Лесопожарные службы за последние сутки потушили в России более 40 лесных пожаров на площади почти 10 тысяч гектаров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Авиалесоохраны.
Там рассказали со ссылкой на данные региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, что за минувшие сутки, 1 августа, на территории страны ликвидирован 41 лесной пожар на площади 9728 гектаров.
В ведомстве также сообщили, что к полуночи 2 августа в России действовали 49 лесных пожаров, которые активно тушили.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Площадь лесных пожаров в России уменьшилась до 18,5 тысячи га
— В районе Чукотки введен режим ЧС из-за лесных пожаров