В России ликвидировали 41 лесной пожар за сутки

Лесопожарные службы за последние сутки потушили в России более 40 лесных пожаров на площади почти 10 тысяч гектаров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Авиалесоохраны.

Там рассказали со ссылкой на данные региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, что за минувшие сутки, 1 августа, на территории страны ликвидирован 41 лесной пожар на площади 9728 гектаров.

В ведомстве также сообщили, что к полуночи 2 августа в России действовали 49 лесных пожаров, которые активно тушили.

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