Более полумиллиона человек заразились коронавирусом в ЮАР

Власти ЮАР зафиксировали более 500 тыс. случаев заражения коронавирусом в стране с начала пандемии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздрава страны.

По информации министерства, южноафриканские медики провели уже более 3 млн тестов на COVID-19.

Общее число заразившихся вирусом в стране к 1 августа достигло 503 290, жертвами инфекции стали 8 153 пациента, выздоровели более 342 тыс. человек.

В настоящее время ЮАР занимает первое место по числу заразившихся среди всех стран Африки. Всего на континенте число инфицированных превысило 928 тыс.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 17 млн, умерли более 670 тыс. человек.

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