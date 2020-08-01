Коронавирусом заразились еще 289 тысяч человек на планете

За последние сутки коронавирусом заразились более 289 тысяч жителей Земли, общее число заражений превысило 17,3 млн, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ВОЗ.

По данным организации, за последние сутки в мире число зараженных увеличилось на 289 321, погибли 6 142 пациента.

Таким образом, общее число случаев заражения в мире достигло 17 396 943, а летальных исходов — 675 060.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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