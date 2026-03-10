Метеоролог предсказала сильные морозы в ряде регионов России

Аномально низкая температура в ближайшие дни сохранится в некоторых регионах России. Об этом рассказала ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Холодная погода с отклонением температуры от нормы на 7-12 градусов и местами аномалии до 16 градусов — это восток Архангельской области, Коми, Пермский край, восток Вологодской области, и даже в Костромской области температуру прогнозируют еще до минус 27 градусов», — сказала Макарова.

Эксперт подчеркнула, что в Ростовской, Астраханской области также ожидается похолодание, так как холодные потоки воздуха с севера страны переместятся на юг, вследствие чего холодные дожди пройдут в Южном федеральном округе. Макарова также добавила, что холодная погода в ближайшие дни сохранится и в Сибири м на Урале.

До этого ведущий сотрудник Гидрометцентра России спрогнозировала похолодание в Курганской области. По ее информации резкое понижение температуры произойдет в регионе в ночь на 10 марта. Столбики термометров опустятся со значений от -26 градусов до -31 градуса, при этом днем будет температура до -20 градусов.

