Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

На Украине усилилась критика в адрес Зеленского

Зеленского раскритиковали за возможную отправку ВСУ на Ближний Восток
Liesa Johannssen/Reuters

Критика в адрес украинского лидера Владимира Зеленского усиливается на Украине из-за обсуждения идеи отправки военнослужащих ВСУ на Ближний Восток. Об этом рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

«Националист Виталий Куприй уверен, что таким образом глава киевского режима хочет «заработать» себе на политическое убежище», — уточнил источник.

Сейчас силовые ведомства Украины всерьез рассматривают вопрос о возможном участии украинских войск в потенциальной наземной операции на Ближнем Востоке.

9 марта Владимир Зеленский сообщил, что помощь со стороны Киева в перехвате дронов и ракет запросили 11 стран — соседей Ирана. По его словам, республика готова положительно реагировать на запросы тех, кто помогает «защищать жизнь украинцев и независимость Украины».

На часть запросов Киев уже ответил конкретной поддержкой, добавил украинский президент.

До этого французский политик Флориан Филиппо заявил, что Зеленский «проиграл свою войну» и поэтому отчаянно пытается влезть в конфликт на Ближнем Востоке.

Ранее Иран заявил о готовности к наземной операции США.

 
Теперь вы знаете
Почему футболисты выходят на поле с детьми. Кровавые истоки самой милой традиции в спорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!