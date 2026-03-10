Замглавы МИД Ирана сообщил, что к Тегерану обратились по поводу прекращения огня

Россия и еще несколько стран обратились к Тегерану по поводу прекращения огня. Об этом сообщил замглавы МИД Исламской Республики Казем Гариб Абади, передает ТАСС.

«Некоторые страны, включая Россию, Китай и Францию, обратились к нам по поводу прекращения огня», — уточнил он.

По словам Абади, для Ирана первым условием прекращения огня являются гарантии того, что агрессия не повторится.

Незадолго до этого президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил о готовности Тегерана к деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, если территории соседних государств не будут использованы для атак на его страну.

9 марта неназванный израильский чиновник сообщил газете The Washington Post, что в данный момент израильско-американская бомбардировочная кампания приближается к достижению своих целей.

По его словам, США и Израиль близки к уничтожению того, что осталось от иранской ядерной программы после ударов в июне, а также запасов баллистических ракет и заводов по производству оружия, наряду с высшим руководством армии, разведывательных служб и сил внутренней безопасности.

Ранее в США назвали операцию против Ирана «полной катастрофой».