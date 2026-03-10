Иран назвал условие для прохода через Ормузский пролив

Корпус стражей исламской революции (КСИР) выступил с заявлением, что любая страна мира, которая выдворит со своей территории израильских и американских послов, получит свободный проход через Ормузский пролив. Об этом сообщает агентство ISNA.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал условие для деэскалации конфликта на Ближнем востоке. Он пообещал, что военные действия будут сокращены в случае, если территории соседних стран не будут использоваться Израилем и США для атак на Иран.

10 марта газета Washington Post сообщила, что США не смогут компенсировать перебои поставок нефти, образовавшихся из-за блокировки Ормузского пролива, даже продав весь свой резерв. В материале отмечается, что странам «Большой семерки» не удалось сдержать рост цен на нефть, который сотрясает мировые фондовые рынки и приводит к повышению цен на бензин. Притом, что военная операция продолжается только 10 дней.

Ранее Пезешкиан заявил, что ликвидированную над Турцией ракету запустил не Иран.