США не смогут компенсировать перебои поставок нефти, даже продав весь свой резерв

WP: США не компенсируют перебои поставок, даже продав всю нефть из резерва
Norlys Perez/Reuters

Белый дом в случае долгосрочных перебоев поставок через Ормузский пролив, даже путем продажи всей нефти из стратегического резерва США, не сможет стабилизировать мировые рынки энергоносителей. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

«Рост цен на нефть, являющийся одним из последствий конфликта с Ираном, сотрясает мировые фондовые рынки и подталкивает цены на бензин к отметке в 4 доллара за галлон», — говорится в материале.

Как отмечается, лидерам «Большой семерки» не удалось сдержать рост цен на нефть, который сотрясает мировые фондовые рынки и приводит к повышению цен на бензин, в то время как война США и Израиля с Ираном продолжается уже десятый день.

«Даже если бы администрация [президента США Дональда] Трампа полностью опустошила резерв (чего Трамп, по всей видимости, не намерен делать), этого и близко не хватило бы, чтобы компенсировать долгосрочные перебои поставок через пролив», — пишут журналисты.

До этого эксперт сообщил, что блокада Ормузского пролива — лишь одна из ошибок США и Израиля. Он подчеркнул, что другой серьезной ошибкой стало вовлечение в конфликт других стран Персидского залива, поскольку это нанесет удар по их экономике и по отрасли в целом.

Ранее сообщалось, что наземная операция США в Иране обернется для Трампа катастрофой.

 
