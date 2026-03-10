Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Пезешкиан заявил, что ликвидированную над Турцией ракету запустил не Иран

Пезешкиан опроверг заявление Эрдогана о запуске баллистической ракеты из Ирана
Iran's presidential website/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заверил своего коллегу, турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, что ракеты, оказавшиеся в воздушном пространстве Турции, были запущены не из Исламской Республики. Об этом сообщает ТАСС.

До этого Пезешкиан назвал условие для деэскалации конфликта на Ближнем востоке. Он подчеркнул, что Тегеран готов пойти на сокращение военных операций в случае, если территории соседних стран не будут использованы для атак на Иран.

9 марта в воздушном пространстве Турции была ликвидирована, предположительно, выпущенная из Ирана баллистическая ракета. Как отмечается, боеприпас был нейтрализован элементами противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье.

Позднее в этот же день администрация президента Турции Эрдогана призвала власти Исламской Республики воздержаться от эскалации в регионе. Впоследствии турецкий лидер заявил о мобилизации всех ведомств в стране на фоне кризиса вокруг Ирана. По словам Эрдогана, руководство страны оценило возможные последствия кризиса в различных сферах — от экономики до торговли и безопасности границ.

Ранее в Иране отвергли утверждения об атаках Тегерана на Кипр, Турцию и Азербайджан.

 
Теперь вы знаете
Почему футболисты выходят на поле с детьми. Кровавые истоки самой милой традиции в спорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!