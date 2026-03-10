Пезешкиан заявил, что ликвидированную над Турцией ракету запустил не Иран

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заверил своего коллегу, турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, что ракеты, оказавшиеся в воздушном пространстве Турции, были запущены не из Исламской Республики. Об этом сообщает ТАСС.

До этого Пезешкиан назвал условие для деэскалации конфликта на Ближнем востоке. Он подчеркнул, что Тегеран готов пойти на сокращение военных операций в случае, если территории соседних стран не будут использованы для атак на Иран.

9 марта в воздушном пространстве Турции была ликвидирована, предположительно, выпущенная из Ирана баллистическая ракета. Как отмечается, боеприпас был нейтрализован элементами противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье.

Позднее в этот же день администрация президента Турции Эрдогана призвала власти Исламской Республики воздержаться от эскалации в регионе. Впоследствии турецкий лидер заявил о мобилизации всех ведомств в стране на фоне кризиса вокруг Ирана. По словам Эрдогана, руководство страны оценило возможные последствия кризиса в различных сферах — от экономики до торговли и безопасности границ.

Ранее в Иране отвергли утверждения об атаках Тегерана на Кипр, Турцию и Азербайджан.