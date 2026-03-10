Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

В Эквадоре произошел один из самых грубых фолов в истории футбола

В Эквадоре футболист сломал ногу сопернику, чем спровоцировал массовую драку
РИА

Футбольный матч в Эквадоре привел к тяжелой травме игрока и массовой драке на поле. Об этом сообщает Championat.com.

Инцидент произошел в ходе матча национального чемпионата страны. Защитник клуба «Мушук Руна» из города Амбато Брайан Негро провел столь жесткий подкат против выходившего один на один с вратарем игрока «Индепендьенте дель Валье» из Сангольки, что сломал ему большеберцовую и малоберцовую кости. Арбитр незамедлительно показал Негро красную карточку. Игрок не согласился с этим решением и стал спорить с судьей, что привело к массовой потасовке футболистов и удалению с поля еще двух игроков.

Матч завершился победой «Индепендьенте», которую посвятили травмированному Негро.

В социальных сетях назвали этот фол одним из самых грубых в истории футбола.

19 декабря сообщалось, что российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил травму левой руки во время финального матча Межконтинентального кубка.

Ранее футболиста дисквалифицировали на 99 лет.

 
Теперь вы знаете
Почему футболисты выходят на поле с детьми. Кровавые истоки самой милой традиции в спорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!