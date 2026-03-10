В Эквадоре произошел один из самых грубых фолов в истории футбола

Футбольный матч в Эквадоре привел к тяжелой травме игрока и массовой драке на поле. Об этом сообщает Championat.com.

Инцидент произошел в ходе матча национального чемпионата страны. Защитник клуба «Мушук Руна» из города Амбато Брайан Негро провел столь жесткий подкат против выходившего один на один с вратарем игрока «Индепендьенте дель Валье» из Сангольки, что сломал ему большеберцовую и малоберцовую кости. Арбитр незамедлительно показал Негро красную карточку. Игрок не согласился с этим решением и стал спорить с судьей, что привело к массовой потасовке футболистов и удалению с поля еще двух игроков.

Матч завершился победой «Индепендьенте», которую посвятили травмированному Негро.

В социальных сетях назвали этот фол одним из самых грубых в истории футбола.

