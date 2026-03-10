В «Акроне» объяснили, почему не стали менять травмированного вратаря

Тренер «Акрона» Тедеев объяснил, почему не стал менять травмированного вратаря

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев после матча 20-го тура Российской преьмер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что голкипер Виталий Гудиев доигрывал матч с повреждением.

По его словам, тренерский штаб был готов заменить вратаря.

«Замена вратаря лишает нас возможности замены полевых игроков, а по ходу подобной игры, высокоинтенсивной игры, замены нужны. Так случилась травма Рочи, он активный и подвижный футболист, поэтому мы спросили у Гудиева, способен ли он доиграть матч, чтобы не тратить замену. При этом мы готовили запасного вратаря, у нас есть молодой голкипер, он мог выйти на поле при необходимости», — заявил Тедеев.

Встреча проходила в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась победой «Спартака» со счетом 4:3. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

После этой игры «Спартак» набрал 35 очков и сохранил шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 21 очком остается на десятой строчке.

