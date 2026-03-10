В «Спартаке» назвали главную проблему

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо после матча 20-го тура Российской преьмер-лиги (РПЛ) против тольяттинского «Акрона» в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что намерен разобраться с проблемами при стандартных положениях у собственных ворот.

«Мы стараемся работать над стандартами, этот тот компонент, где нам нужно прибавлять. Здорово, что мы реализовать стандарт у чужих ворот, мы отдельно работали с этим над Ву, очень за него рады. Мы — не самая высокая команда, но мы найдем решение, как играть более надежно у своих ворот», — заявил Карседо.

Встреча между «Спартаком» и «Акроном» проходила в Москве 9 марта на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 4:3. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

После этой игры «Спартак» набрал 35 очков и сохранил шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 21 очком остается на десятой строчке. В следующем туре красно-белые сыграют на выезде против петербургского «Зенита». Игра пройдет 14 марта и начнется в 16:00 мск.

