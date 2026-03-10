Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Цена нефти обвалилась после резкого роста

Цена нефти Brent упала ниже $90 за баррель
Eli Hartman/Reuters

На мировых рынках произошло резкое снижение цены на нефть, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже $90. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В течение всего 15 минут котировки обрушились с $99 до $83,9 за баррель. Позже цена чуть повысилась и составила $88,6.

Снижение произошло после заявлений президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что война в Иране «практически завершена», поскольку Тегеран потерпел «полное военное поражение».

9 марта помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом. Разговор длился около часа, диалог состоялся по инициативе президента США. Главы государств обсудили развитие текущей международной обстановки.

В этот же день Путин заявил, что Россия готова поставлять Европе нефть и газ при получении нужного сигнала.

Ранее в США спрогнозировали цены на нефть на фоне ситуации вокруг Ирана.

 
Теперь вы знаете
Почему футболисты выходят на поле с детьми. Кровавые истоки самой милой традиции в спорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!