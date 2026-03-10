Цена нефти обвалилась после резкого роста

Цена нефти Brent упала ниже $90 за баррель

На мировых рынках произошло резкое снижение цены на нефть, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже $90. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В течение всего 15 минут котировки обрушились с $99 до $83,9 за баррель. Позже цена чуть повысилась и составила $88,6.

Снижение произошло после заявлений президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что война в Иране «практически завершена», поскольку Тегеран потерпел «полное военное поражение».

9 марта помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом. Разговор длился около часа, диалог состоялся по инициативе президента США. Главы государств обсудили развитие текущей международной обстановки.

В этот же день Путин заявил, что Россия готова поставлять Европе нефть и газ при получении нужного сигнала.

Ранее в США спрогнозировали цены на нефть на фоне ситуации вокруг Ирана.