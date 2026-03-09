В «Спартаке» объяснили, как обыграли «Акрон»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо после матча 20-го тура Российской преьмер-лиги (РПЛ) против тольяттинского «Акрона» в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что его команда добилась победы благодаря характеру.

«Я очень доволен ментальным состоянием своих игроков, потому что после игры против «Динамо», после непростых первых минут этой игры мы смогли отыграться и добиться важной победы. Когда ты пропускаешь, это не всегда связано с физической готовностью, это иногда бывает связано с ментальностью. Наша команда может показывать характер, даже когда проигрывает в счете. Футбол — это всегда про результат, если ты побеждаешь, то это всегда хорошо», — заявил Карседо.

Встреча проходила в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась победой «Спартака» со счетом 4:3. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

После этой игры «Спартак» набрал 35 очков и сохранил шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 21 очком остается на десятой строчке.

