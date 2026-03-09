Трамп заявил, что несколько футболисток Ирана хотят вернуться из Австралии домой

Президент США Дональд Трамп сообщил, что несколько футболисток сборной Австралии хотят вернуться домой после предоставления им убежища в Австралии. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Я только что разговаривал с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе о женской сборной Ирана. Пяти спортсменкам уже оказали помощь, а остальные ждут своей очереди», — написал Трамп.

Он также добавил, что часть спортсменок хотят вернуться на родину, потому что там угрожают их близким.

Женская сборная Ирана по футболу оказалась в центре скандала после отказа исполнять государственный гимн перед матчем Кубка Азии против Южной Кореи. Инцидент произошел на фоне авиаударов США и Израиля по Ирану. Молчание спортсменок во время гимна вызвало резкую критику на родине: комментатор иранского телевидения Мохаммед Реза Шахбази назвал произошедшее «вершиной бесчестия», а самих футболисток — «предательницами военного времени». В Иране подобные действия могут быть приравнены к госизмене.

28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российский лидер Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране задержали тхэквондистку за тренировку без хиджаба.