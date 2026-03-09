Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

Трамп заявил, что несколько футболисток Ирана хотят вернуться из Австралии домой

Трамп заявил, что футболистки Ирана хотят покинуть Австралию из-за угроз близким
Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что несколько футболисток сборной Австралии хотят вернуться домой после предоставления им убежища в Австралии. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Я только что разговаривал с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе о женской сборной Ирана. Пяти спортсменкам уже оказали помощь, а остальные ждут своей очереди», — написал Трамп.

Он также добавил, что часть спортсменок хотят вернуться на родину, потому что там угрожают их близким.

Женская сборная Ирана по футболу оказалась в центре скандала после отказа исполнять государственный гимн перед матчем Кубка Азии против Южной Кореи. Инцидент произошел на фоне авиаударов США и Израиля по Ирану. Молчание спортсменок во время гимна вызвало резкую критику на родине: комментатор иранского телевидения Мохаммед Реза Шахбази назвал произошедшее «вершиной бесчестия», а самих футболисток — «предательницами военного времени». В Иране подобные действия могут быть приравнены к госизмене.

28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российский лидер Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране задержали тхэквондистку за тренировку без хиджаба.

 
Теперь вы знаете
Почему футболисты выходят на поле с детьми. Кровавые истоки самой милой традиции в спорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!