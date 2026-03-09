Саудовская Аравия сбила девять БПЛА

Саудовская Аравия уничтожила девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило министерство обороны королевства на своей странице в соцсети X.

«В пустыне Руб-эль-Хали были перехвачены и уничтожены девять беспилотников, направлявшихся к нефтяному месторождению Шайба», — уточнили в оборонном ведомстве.

9 марта иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары по пяти военным базам США на Ближнем Востоке, а также объектам Израиля, расположенным в окрестностях Тель-Авива и Хайфы.

В ходе атаки применялись ракеты типов «Гадр», «Хорремшахр» и «Хейбар-Шекан». Особое внимание уделялось району, где дислоцируется американский Пятый флот.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

