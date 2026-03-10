Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Трамп заявил, что операция против Ирана практически завершена

Трамп: операция против Ирана практически завершена
Nathan Howard/Reuters

Военная операция против Ирана подходит к концу. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News.

«Я думаю, что война практически завершена. [Иран] не имеет ни военно-морского флота, ни средств связи, ни военно-воздушных сил», — сказал глава Белого дома.

9 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Он состоялся по инициативе американского лидера. Стороны обсудили развитие текущей международной обстановки.

Помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что в ходе состоявшегося телефонного разговора главы государств сосредоточились на обсуждении эскалации конфликта в Иране, а также хода переговорного процесса по Украине.

Ранее в США назвали операцию против Ирана «полной катастрофой».

 
Теперь вы знаете
Почему футболисты выходят на поле с детьми. Кровавые истоки самой милой традиции в спорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!