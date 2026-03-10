Трамп заявил, что операция против Ирана практически завершена

Военная операция против Ирана подходит к концу. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News.

«Я думаю, что война практически завершена. [Иран] не имеет ни военно-морского флота, ни средств связи, ни военно-воздушных сил», — сказал глава Белого дома.

9 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Он состоялся по инициативе американского лидера. Стороны обсудили развитие текущей международной обстановки.

Помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что в ходе состоявшегося телефонного разговора главы государств сосредоточились на обсуждении эскалации конфликта в Иране, а также хода переговорного процесса по Украине.

Ранее в США назвали операцию против Ирана «полной катастрофой».