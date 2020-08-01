У задержанных в Белоруссии россиян не было при себе оружия

При задержании в Белоруссии россияне не имели при себе оружия, следует из заявления председателя белорусского Следственного комитета Ивана Носкевича. Об этом сообщает «БелТА».

«Мы бы тоже хотели знать, было ли у них оружие, есть ли оно где-то уже на территории страны либо прибудет позже», — заявил Носкевич.

По словам главы белорусского СК, возможность наличия у задержанных граждан России оружия «является сейчас самым непосредственным предметом расследования». Если бы оружие было изъято при задержании, россиянам были бы выдвинуты «совершенно иные подозрения», отметил Носкевич.

Ранее под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

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