В Китае выявлены 68 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Китае выявлены 68 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Госкомздрава КНР.

Отмечается, что у 45 из 68 пациентов болезнь протекает в активной форме, у 23 — бессимптомно.

Внутри страны зарегистрировано 39 активных случаев: 31 — в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, восемь — в северо-восточной провинции Ляонин.

Еще шесть активных и 11 бессимптомных — привезенные из-за рубежа.

С декабря 2019 года от коронавируса в Китае скончались 4 634 человека, всего выявлено 84 337 активных случаев заражения при 2 069 ввозных.

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