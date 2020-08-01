Северный ветер принес дым в Якутск
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Якутск окутан дымом от лесных пожаров, сообщает пресс-служба правительства Якутии.
«В Якутск ветром принесло дым от пожаров в зоне контроля в Томпонском районе и на северных территориях, которые лежат по реке Алдан», — говорится в сообщении.
Дым в Якутск приносит северным ветром, добавили в правительстве.
Отмечается, что лесные пожары действуют в Среднеколымском, Момском, Верхоянском, Томпонском, Нижнеколымском, Верхнеколымском, Горном, Усть-Алданском, Намском и Усть-Майском районах Якутии.
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