Северный ветер принес дым в Якутск

Якутск окутан дымом от лесных пожаров, сообщает пресс-служба правительства Якутии.

«В Якутск ветром принесло дым от пожаров в зоне контроля в Томпонском районе и на северных территориях, которые лежат по реке Алдан», — говорится в сообщении.

Дым в Якутск приносит северным ветром, добавили в правительстве.

Отмечается, что лесные пожары действуют в Среднеколымском, Момском, Верхоянском, Томпонском, Нижнеколымском, Верхнеколымском, Горном, Усть-Алданском, Намском и Усть-Майском районах Якутии.

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