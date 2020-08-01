Грузовик с цистерной топлива вылетел с дороги под Ставрополем

Грузовик с цистерной дизельного топлива попал в ДТП в селе Александровское Ставропольского края, передает РЕН ТВ.

Отмечается, что из цистерны перевернувшегося грузовика вытакает топливо. Расстояние от места аварии до ближайших жилых домов составляет 60-70 метров.

На месте работает техника с помпой, которая откачивает топливо.

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