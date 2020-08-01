Полеты в Турцию, Великобританию и Танзанию возобновлены

Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией, так как с 1 августа вступает в силу решение о о частичном открытии авиасообщения с другими странами.

Как сообщалось, 24 июня российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Россия частично открывает свои границы с 1 августа.

Международные рейсы будут осуществляться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, уточнила, что полеты возможны с 1 августа в Лондон, Анкару, Стамбул и Танзанию. С 10 августа будут добавлены полеты в Анталью, Бодрум и Даламан.

По ее словам, сейчас только эти страны соответствуют условиям для открытия границ на взаимной основе.

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