В Москве из-за сообщений о минировании эвакуировали 2,5 тысячи посетителей ТЦ

Около 2,5 тыс. посетителей торгового центра «Город» на Рязанском проспекте в Москве эвакуировали из здания из-за сообщений о заложенном взрывном устройстве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«ТЦ «Город» на Рязанке - анонимная угроза, перед закрытием вывели 2500 человек», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время здание осматривают специалисты экстренных служб.

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