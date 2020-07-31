Прилетающие из-за рубежа россияне будут заполнять анкеты на портале госуслуг
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Прилетающие в Россию из-за рубежа россияне будут обязаны заполнять анкеты на портале госуслуг. Об этом сообщает ТАСС.
Заполнить анкету туристам необходимо не позднее регистрации на рейс при приобретении билета.
Соответствующее распоряжение было отдано главой Роспотребнадзора Анной Поповой.
Данное правило не распространяется на членов экипажа.
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