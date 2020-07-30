Росстат не станет спорить с «эльфами» в ходе переписи населения

Замруководителя Росстата Павел Смелов заявил, что ведомство не станет «бороться» с россиянами, которые при переписи населения будут называть себя эльфами или гоблинами, передает РИА «Новости».

Смелов рассказал, что «таких шутников» на прошлой переписи было 1 024 человека на всю страну — на 147 миллионов — что является небольшим процентом. Он добавил, что перепись обезличена, и человек, назвавший себя эльфом, также будет учтен в статистике.

«Если человек ощущает себя эльфом, пусть будет эльфом», — заключил замглавы Росстата.

При этом Смелов попросил граждан ответственно отнестись к мероприятию, которое пройдет с октября 2020 года по апрель 2021 года.

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