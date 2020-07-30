В Гонконге задержали четверых студентов по подозрению в сепаратизме

Полиция Гонконга задержала четырех человек по подозрению в нарушении закона о национальной безопасности. Об этом правоохранители сообщили у себя в Twitter.

Задержанные — трое мужчин и женщина в возрасте от 16 до 21 года, которые называют себя студентами. Их подозревают в сепаратистской деятельности, так как они выступали за независимость Гонконга.

Как сообщалось, в 1997 году Британия передала Гонконг Китаю на условиях «Одна страна – две системы». Город должен сохранять автономию, а его жители – широкие политические права, включая свободу слова и собраний, до 2047 года. После принятия закона о национальной безопасности у властей КНР появились широкие возможности для ограничения гражданских свобод в регионе.

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