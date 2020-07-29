Более 700 человек отравились шаурмой в Иордании

Один пятилетний ребенок умер и еще свыше 700 человек отравились после покупки шаурмы в районе Эйн-Баша в столице Иордании Аммане, сообщает Petra со ссылкой на Минздрав королевства.

После осмотра ресторана выяснилось, что охлаждающий блок внутри кухни был неработоспособным. Кроме того, уличный процесс приготовления пищи происходил в неблагоприятной среде и без соблюдения мер безопасности.

По словам министра здравоохранения Саада Джабера, шаурмой отравились более 700 человек. Всех их госпитализировали. В большинстве случаев состояние людей в норме.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ сообщало, что люди отравились в Иордании после покупки шаурмы по скидке. Предполагалось, что посетителям заведения становилось плохо из-за соуса к блюду. В настоящее время точка питания закрыта на время проведения следственных мероприятий.

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