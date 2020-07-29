Общественные наблюдатели зафиксировали свыше 1,5 тысячи нарушений на ЕГЭ

Более 1,5 тыс. нарушений заметили общественные наблюдатели Российского союза молодежи (РСМ) в ходе проведения Единого государственного экзамена в 2020 году.

Например, выпускники совершили 440 попыток воспользоваться различными средствами связи во время решения заданий.

При этом общественные наблюдатели отмечают, что число совершенных нарушений в этом году значительно меньше, чем годом ранее.

Всего от РСМ на ЕГЭ присутствовали около трех тыс. федеральных общественных наблюдателей и экспертов. Также 1,5 тыс. наблюдателей просмотрели трансляции из 32,7 тыс. экзаменационных аудиторий.

Накануне Минобрнауки России опубликовало проект приказа, который устанавливает минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы. Так, минимальным порогом по русскому языку, литературе и географии предлагается установить 40 баллов, по математике, физике, биологии и химии — 39 баллов.

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