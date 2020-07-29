В СФ назвали бредом заявления о распространении Россией фейков о COVID-19

Глава международного комитета Совета Федераций Константин Косачев назвал бредом утверждения в американских СМИ о том, что Россия якобы распространяет дезинформацию о пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, до сих пор ни одна из конспирологических теорий Associated Press и New York Times не выдержала экспертной проверки и не нашла подтверждений в реальной жизни.

«Либо журналисты этих изданий упражняются в изобретательности новых теорий заговора в надежде на поощрение начальства, либо это очередной вброс американских спецслужб», — заявил Косачев.

Он отметил, что ранее не слышал об упоминаемых в данных СМИ именах, не знаком с указанными сайтами. Также сенатор добавил, что не понимает «при чем здесь Россия как государство».

«Очередной бред, не более того», — резюмировал Косачев.

Ранее американское агентство Associated Press со ссылкой на анонимных представителей правительства США сообщило, что российские спецслужбы якобы используют три англоязычных сайта для распространения дезинформации о пандемии коронавируса. Такая же информация появилась в газете New York Times.

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