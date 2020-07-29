В Москве от коронавируса вылечились еще 625 человек

В Москве от коронавируса вылечились еще 625 пациентов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 625 пациентов», — рассказала она.

Ракова добавила, что всего от коронавируса в столице вылечились 176 437 человек.

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