«Ъ»: Дегтярев заявил о взаимопонимании с митингующими в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет «осторожный оптимизм». Об этом он сказал в интервью газете «Коммерсантъ».

Он отметил, что встретил понимание в ходе общения с гражданами на площади Ленина. По его словам, даже наиболее бескомпромиссно настроенные люди после этого успокаивались.

Дегтярев пояснил, что не вышел к участникам митинга в день назначения на пост, поскольку должен был «подписать кипу бумаг». Своей первоочередной задачей на новой должности он назвал запуск механизма, который поможет краю спокойно жить и работать.

Врио губернатора также добавил, что планирует взаимодействовать с населением без посредников в лице чиновников и партий, а через «народный совет», в который войдут лидеры общественного мнения.

Президент Владимир Путин 20 июля назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Сергей Фургал был снят с поста губернатора «в связи с утратой доверия».

Ранее Фургала задержали по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца.

С 11 июля в Хабаровске начались несанкционированные митинги в поддержку экс-губернатора. Демонстрации проходят в условиях роста заражений коронавирусом, участники игнорируют запрет массовых мероприятий.

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