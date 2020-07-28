За 40 минут в Петербурге выпала почти половина месячной нормы осадков

В Санкт-Петербурге во вторник, 28 июля, за 40 минут выпало свыше 30 мм осадков, что является почти половиной от месячной нормы, сообщила пресс-служба администрации губернатора.

Ливень начался в Петербурге около 13.00 мск. Во время ливня за 40 минут в южных районах города было зафиксировано 30 мм при среднем значении за июль 80 мм.

Из-за сильных дождей в городе произошли подтопления на Пулковском шоссе в районе развязки с КАД. Кроме того, в Петербурге зафиксировано еще более 100 подтоплений. Пользователи в сетях публиковали фото и видео с затопленными станциями метро и с «плывущими» по дорогам автомобилями.

В городе объявлено штормовое предупреждение, которое действует до 19.00 мск.

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