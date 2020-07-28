В Ростовской области школу обнесли колючей проволокой

В Ростовской области часть забора школы №3 города Азова оснастили колючей проволокой. Об этом сообщает РИА «Новости».

В группе посвященной новостям Азова в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео школьного забора с колючей проволокой. На публикацию отреагировало множество жителей города.

По словам азовского начальника управления образования Елены Мирошниченко, забор школы оснастили проволокой, чтобы обезопасить территорию от «закладок» наркотиков.

Она отметила, что на территории учебного заведения есть камера видеонаблюдения, однако один из участков она не охватывает. Жители соседней многоэтажки заметили, что на это место проникают закладчики наркотиков. Об этом они доложили директору школы. После было принято решение оградить этот участок колючей проволокой.

Мирошниченко уточнила, что это временная мера.

«Школа у нас на капитальный ремонт уходит в 2021 году. Там все будет по-другому: и высота забора будет выше, и не будет доступа туда», — объяснила чиновница, добавив, что на территории учебного заведения также планируется установить дополнительную камеру.

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