Суд арестовал уже 15 участников межнациональной драки на юго-востоке Москвы

В Москве арестовали уже 15 участников массовой драки, произошедшей между армянами и азербайджанцами на фоне эскалации на границе двух стран. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичных судов.

Решение о заключении в СИЗО принимали Кузьминский, Никулинский и Троицкий суды Москвы. Всем арестованным вменяется уголовная статься «Хулиганство».

В ночь на 24 июля в районе Марьино произошло несколько конфликтных ситуаций между армянами и азербайджанцами, одна из которых переросла в драку. В результате стычки пострадал один человек. В общей сложности были задержаны 34 человека. Часть из них получили административные статьи, на некоторых возбудили уголовные дела о хулиганстве и разбое.

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