Астраханскую область наводнили одичавшие верблюды

Жители сел Оранжереи, Федоровка, Ниновка Икрянинского района Астраханской области потребовали от властей защитить их от нашествия верблюдов, передает агентство «Интерфакс».

Замглавы Икрянинского района Александр Степанов рассказал, что стадо насчитывает около 80 особей. Разводить верблюдов несколько лет назад начал местный пенсионер, однако позже в силу возраста забросил животноводство, а его подопечные разбрелись по округе, расплодились и теперь вольно живут в округе.

Местная жительница Елена Бахтемьева рассказала, что местное население боится выпускать на улицы детей и передвигаться по одному. Животные ломают заборы и рушат газопроводы.

Недавно появившиеся у верблюдов детеныши особенно агрессивны, добавила Бахтемьева, пояснив, что уже взгляд в глаза они воспринимают как проявление агрессии и начинают гнаться за человеком.

Женщина обратила внимание на то, что местные жители высказывают недовольство сложившейся обстановкой и пишут обращения к местным властям и жалобы в прокуратуру, но пока без успеха.