В Костроме задержали подозреваемого в краже 18 кг ювелирных изделий

В Костроме задержали мужчину, подозреваемого в похищении с ювелирного завода серебра стоимостью 1,4 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

В полицию поступило заявление от владельца завода о недостаче серебра, которая была выявлена во время инвентаризации.

Правоохранители установили, что к хищению может быть причастен бывший сотрудник предприятия.

«Подозреваемый год назад устроился на должность менеджера, в его должностные обязанности входила торговля ювелирными изделиями в различных регионах России», — рассказала Волк.

Выяснилось, что мужчина проиграл свои сбережения на онлайн-тотализаторе и, чтобы восполнить ущерб, заложил в ломбард вверенное ему серебро. Так как его ставки не сыграли, он потерял все деньги. Сначала ему удавалось скрывать недостачу, однако, когда была объявлена общая инвентаризация, работник понял, что его действия раскроют. Тогда мужчина пришел к служебному зданию, разбил окно в одном из кабинетов и вылил туда бензин и поджег его.

Возбуждено два уголовных дела по статье «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере» и «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога».

Уточняется, что подозреваемый присвоил 18 кг ювелирных изделий.

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