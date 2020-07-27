На востоке Москвы столкнулись шесть автомобилей
В Москве на внутренней стороне МКАД в районе Липецкой улицы столкнулись шесть автомобилей, три человека пострадали. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах.
«МКАД, внутренняя сторона в районе Липецкой улицы. Шесть легковых авто, движение сильно затруднено... Пострадало три человека», — говорится в сообщении.
На месте ДТП работает скорая и пожарные.
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