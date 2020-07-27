Россиян предупредили об опасном уровне ультрафиолетового излучения

В Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, республике Адыгея и Забайкалье в ближайшие три дня прогнозируется опасно высокий индекс ультрафиолетового излучения. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Это очень опасно, потому что поражения на коже возникают при таком индексе очень быстро», — сообщил он.

По словам Вильфанда, в Орловской, Брянской, Курской, Воронежской областях индекс ультрафиолетового излучения будет доходить до семи единиц. В районе Сочи, Адыгеи, на юге Краснодарского и Ставропольского краев этот индекс будет достигать восьми-девяти единиц.

Он пояснил, что повышенный уровень излучения может привести к солнечным ударам и ожогам кожи. Также могут пострадать глаза.

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