Рейс «Москва — Улан-Удэ» приземлился в Иркутске из-за курящего пассажира

Летевший из Москвы в Улан-Удэ самолет совершил вынужденную посадку в Иркутске из-за курящего пассажира. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По словам источника, самолет вылетел по рейсу «Москва – Улан-Удэ» в ночь на 26 июля. При вынужденной посадке в Иркутске пассажир был передан полиции. Отмечается, что действия правонарушителя создали угрозу безопасности полету.

Информацию подтвердили и в авиакомпании.

«Время стоянки в Иркутске составило 25 минут, был проведен тщательный досмотр на предмет тлеющего пепла и окурка для исключения риска возгорания», — уточнили там.

Также перевозчик добавил, что все расходы за вынужденную стоянку взыщут с закурившего пассажира.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира