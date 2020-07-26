В Сиэтле задержали 25 участников массовых беспорядков

Число задержанных участников массовых беспорядков в американском Сиэтле возросло до 25, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление местной полиции.

«Полиция произвела 25 задержаний после объявления сегодняшнего происшествия мятежом», — заявили правоохранители.

Ранее полиция сообщала, что участники протестов против расизма подожгли строительный вагончик на территории строящегося центра заключения несовершеннолетних преступников, а также пытались взорвать стены полицейского участка. После этого городские власти объявили беспорядки мятежом.

В результате столкновений с вандалами оказались ранены трое полицейских, двое из них уже вернулись к службе.

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение ввести дополнительные федеральные силы в города страны для борьбы с преступностью. Американский лидер подчеркнул, что усилены будут те города США, которые «захлестнула волна насильственных преступлений».

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