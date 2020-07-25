Арестованы еще два фигуранта дела о межнациональной драке в Москве

Кузьминский суд Москвы арестовал еще двух участников массовой драки в столице. Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.

Им инкриминируется ст. 213 УК РФ (хулиганство). По данным источника агентства, речь идет о конфликте между армянами и азербайджанцами.

«По ходатайству следователя суд избрал в отношении Завидова, Валиева и Гамидова меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Кузьминский суд Москвы арестовал одного из участников массовой межнациональной драки в Москве — Завидова.

В ночь на 24 июля в районе Марьино произошло несколько конфликтных ситуаций между армянами и азербайджанцами, одна из которых переросла в драку. В результате стычки пострадал один человек. В общей сложности были задержаны 34 человека.

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