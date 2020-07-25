В Германии самолет врезался в жилой дом

В Германии небольшой двухместный самолет врезался в жилой дом, минимум три человека погибли. Об этом сообщает FOCUS Online.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Везель. Самолет повредил крышу дома, что привело к пожару, который на данный момент локализован.

Издание отмечает, что пока неизвестно, погиб ли пилот двухместного самолета, и был ли на борту кто-то еще. Кроме того, сообщается о раненом ребенке.

На месте крушения спасатели обнаружили парашют. Полиция предполагает, что это аварийный тормоз самолета.

Причины произошедшего выясняются.

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