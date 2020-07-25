В РПЦ обязали настоятельницу московского монастыря продать Mercedes за 9,5 млн рублей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обязал настоятельницу Покровского монастыря Москвы игумению Феофанию продать находящийся в ее владении автомобиль Mercedes Benz S-класса.

«Предстоятель Русской церкви указал, что пожертвования на монастырь необходимо использовать на социальные и благотворительные цели», — сообщил официальный представитель РПЦ Владимир Легойда в Telegram-канале.

Кроме того, патриарх напомнил, что все священнослужители и монашествующие не должны пользоваться роскошными автомобилями, а необходимые для работы транспортные средства регистрировать на обители.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что игумения Феофания приобрела Mercedes Benz S-класса стоимостью 9,5 млн рублей.

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